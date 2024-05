Gerard Joling en Ruben Nicolai blazen tv-klassieker nieuw leven in

Gerard Joling gaat samen met Ruben Nicolai de hernieuwde versie van het programma Te land, ter zee en in de lucht presenteren. Dat maakten RTL en Joling maandag bekend. Joling gaat ook het startschot geven bij het iconische programma.

“Nou jongens ik heb leuk nieuws. Ik ga samen met Ruben Nicolai te land ter zee en in de lucht presenteren. Heel erg leuk!”, zegt Joling in een video op Instagram. De presentator heeft er al “ongelofelijk veel” zin in. “Hou alles in de gaten. Ik hou jullie op de hoogte, wanneer, hoe en wat.”

Efteling

Eerder dit jaar werd bekend dat er een nieuwe versie komt van Te land, ter zee en in de lucht. Het programma wordt vanuit de Efteling gepresenteerd. RTL maakte ook bekend dat klassiekers als Snel Naar De Bel, Met je As Over De Plas en Tobbedansen in ieder geval terugkeren.

Beeld: ANP