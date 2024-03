Georgina Verbaan vervalt 24 uur lang in dezelfde rol

Georgina Verbaan speelt eind juni 24 uur lang de hoofdrol in de voorstelling The Second Woman, waarbij ze met honderd verschillende tegenspelers steeds dezelfde scène herhaalt. Dat heeft het Holland Festival, waar de voorstelling deel van uitmaakt, dinsdag bekendgemaakt.

Tijdens deze theatermarathon, live in het Internationaal Theater Amsterdam en tegelijkertijd te zien op een scherm in Koninklijk Theater Tuschinski, speelt ze met honderd voor haar onbekende tegenspelers steeds dezelfde break-upscène. Deze scène van ongeveer tien minuten wordt niet gerepeteerd, waardoor het voor Verbaan, haar tegenspelers en het publiek steeds een verrassing moet blijven wat er gebeurt.

Geen slaappauze

Na iedere twee uur is er een pauze van een kwartier voor zowel Verbaan als het publiek. Verder is er geen slaappauze. “In de praktijk zullen sommige scènes langer of korter duren, afhankelijk van de interactie op het podium”, zegt een woordvoerder van Holland Festival. Eerder plaatste Holland Festival een oproep op de website voor tegenspelers. Die is inmiddels gesloten. “Er zijn nu gesprekken met alle tegenspelers die zich hebben aangemeld. Georgina mag een aantal ‘eigen’ mensen meenemen, maar het grootste deel van haar tegenspelers is onbekend.”

Moed

“We zijn ontzettend blij dat Georgina Verbaan deze uitdagende rol wil spelen”, zegt directeur van het Holland Festival Emily Ansenk. “Haar gevoel voor humor, timing en veelzijdigheid als actrice zal ze in deze theatrale marathon voor de volle honderd procent kunnen inzetten. Het getuigt van grote moed om zo lang en zo intensief met onbekende tegenspelers te willen acteren.”

Tickets voor het Holland Festival zijn sinds dinsdag te koop via de website. De 77e editie van het festival voor podiumkunsten vindt dit jaar plaats van 6 tot en met 29 juni. De voorstelling met Georgina Verbaan start op 28 juni om 16.00 uur en eindigt een dag later.

De honderd scènes bij elkaar, inclusief pauzes om de twee uur, duren niet precies 24 uur. De organisatie houdt ook rekening met het op- en afgaan van de tegenspelers van Verbaan, wat ook tijd in beslag neemt.

Beeld: Reni van Maren