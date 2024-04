Gelekte tapes met Khalid Kasem gepubliceerd

GeenStijl heeft op zijn site een geluidsfragment gepubliceerd waarvan het platform zegt dat het de gelekte tapes zijn van gesprekken tussen Peter R. de Vries, Royce de Vries en Khalid Kasem. In dit gesprek vraagt De Vries aan Kasem of hij geld heeft aangenomen om iemand om te kopen.

GeenStijl meldt erbij: “Deze opname kwam via ‘De Drie Musketiers’ in handen van het AD en is via hen nu ook bij GeenStijl terechtgekomen. Wij hebben ervoor gekozen de opname (met een minimale bewerking) te publiceren.” Volgens GeenStijl is er de afgelopen dagen in het publieke debat verwarring ontstaan over waar Kasem nu precies van werd beschuldigd.

Eerder dit jaar werd de oud-advocaat en televisiepresentator in verschillende artikelen in het AD in verband gebracht met omkoping. De krant zou opnamen hebben uit 2019 waarin Kasem tegen Peter R. de Vries zou bevestigen dat hij een medewerker van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) had omgekocht om een cliënt eerder vrij te krijgen.

Geen aanwijzingen

De deken zei vorige week na onderzoek geen aanwijzingen te kunnen vinden voor omkoping van selectiefunctionarissen of pogingen daartoe door de voormalige advocaat. Tegen GeenStijl laat Kasem weten, zo staat op de site, te verwijzen naar de bevindingen van de deken.

In de opnamen heeft GeenStijl naar eigen zeggen een beetje geknipt, om bepaalde namen niet openbaar te maken.