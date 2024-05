Geen borreltjes meer voor André van Duin: door verdriet ga je te veel drinken

Duizendpoot André van Duin is op zijn 77ste bijna drukker dan ooit. Dan is het belangrijk dat je fris blijft en dat doet André onder andere door geen druppel meer te drinken. “Ik was ermee gestopt toen Martin ziek werd, omdat hij ook moest stoppen”, legt hij uit aan Weekend.

Toen Martin in 2020 overleed aan de gevolgen van botkanker, besloot André het drinken definitief achter zich te laten. “Dan ga je misschien in je verdriet te veel drinken en dat helpt toch niet, dus laat ik dat nou maar niet doen. Ik heb het volgehouden en dat bevalt prima. Het leven is eigenlijk makkelijker daardoor. Je gaat wat eerder weg op verjaardagen bijvoorbeeld, als mensen steeds dezelfde verhalen gaan vertellen.”

Sluit naadloos aan

Ook zijn huidige partner Fernano drinkt geen druppel “dus dat sluit naadloos aan”.

