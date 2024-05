Gaat Jan Smit toch naar het Eurovisie Songfestival?

Samen met Kees Tol is Jan Smit zondag vertrokken naar de Zweedse hoofdstad Stockholm. Op zijn Instagram Stories deelde de 38-jarige artiest eerst een video waarop te zien is dat hij zich op Schiphol bevindt. Later plaatste hij samen met mede-Volendammer Tol een selfie waarin hij zijn eindbestemming Stockholm bekendmaakt.

Wat de twee daar precies gaan doen, blijft nog even onduidelijk. Veel volgers denken dat Smit en Tol in Zweden zijn voor het Eurovisie Songfestival, dat vanaf dinsdag van start gaat en waar Joost Klein donderdag als zestiende inzending in de tweede halve finale mag aantreden.