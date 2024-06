Frenna gaat met koning Willem-Alexander en Máxima naar Atlanta: ‘Een eer’

Rapper Frenna gaat maandag met koning Willem-Alexander en koningin Máxima mee naar Atlanta, “het Mekka van de hiphop”. Het koningspaar bezoekt er een gerenommeerde hiphopstudio. “Ik hoop dat de koning meer van onze cultuur leert”, zegt Frenna voorafgaand aan het bezoek tegen het ANP. “Over het genre, het proces en hoe creatief je moet zijn. Niet iedereen kan dit zomaar doen.”

Het bezoek vindt plaats in Patchwerk Recording Studios, de studio waar onder anderen Outkast, Beyoncé en 2Pac een plaat hebben opgenomen. “Het is echt een erkenning voor de scene dat de koning daar naartoe gaat”, zegt Francis Edusei, zoals de rapper echt heet. Volgens Frenna is Atlanta momenteel dé plek waar het qua hiphop allemaal gebeurt. “Het genre komt uit New York, maar Atlanta is nu leidend. De grootste namen van het moment komen uit Atlanta. Het is al bijzonder dat de koning voor hiphop kiest, maar al helemaal voor Atlanta.”

De 32-jarige rapper hoopt dat Willem-Alexander en Máxima tijdens het bezoek leren dat niet iedereen zomaar kan rappen en hoe groot de impact van de muziek wereldwijd is. “Veel mensen onderschatten het”, zegt Frenna, die hoopt maandag de connectie te kunnen maken tussen Nederland, Amerika, hiphop en de koning.

Frenna, bekend van hits als Pretty Girls, Paparazzi en My Love, werkte de afgelopen jaren samen met artiesten als Jonna Fraser, SFB, Cho, Mula B en Ronnie Flex. Zelf is hij ook met muziek begonnen dankzij een rapper uit Atlanta: Future. “Ik zag hem op het podium staan en toen dacht ik: dat wil ik ook. Door hem maak ik nu muziek”, vertelt hij. Na het bezoek duikt Frenna ook de studio in Atlanta in. “Maar ik weet nog niet of de koning bij mijn sessie gaat zijn. We gaan daar wel zien hoe en wat.”