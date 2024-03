Freek Vonk ontkracht roddels: ‘Waarom zou ik daar geheimzinnig over doen?’

Freek Vonk heeft maandagochtend gereageerd op de roddels die online rondgaan over zijn liefdesleven. De bioloog plaatste eerder een video vanuit zijn bed, waardoor veel mensen dachten dat hij daar met een vrouw lag. “Een hoop speculaties over wie er naast me zou liggen in het filmpje van vanochtend, maar ik lig hier gewoon alleen hoor!”, schrijft hij in zijn story.

De televisiemaker zegt dat hij niet van de “vage dubbele boodschappen” is en dat hij het dus eerlijk zou zeggen als er iemand in zijn bed had gelegen. “Waarom zou ik daar geheimzinnig over doen als het wel zo zou zijn?”, vervolgt hij. “Maar voor de duidelijkheid: ik ben nog steeds vrijgezel en mis op dit moment ook niets in mijn leven.”

Afgelopen zomer maakte Vonk bekend dat hij en zijn toenmalige vriendin Franka Vedder uit elkaar waren. De twee waren sinds 2021 samen.