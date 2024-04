Freek Bartels en vriend uit elkaar

De relatie van musicalster Freek Bartels met collega-acteur Michael Muyderman is voorbij. “Het is inderdaad uit, maar in goede harmonie en verder houden we het privé”, laat zijn management weten na berichtgeving hierover van De Telegraaf.

De 37-jarige Bartels meldde in oktober dat hij een relatie had met de elf jaar jongere Muyderman. Ze leerden elkaar kennen toen ze allebei in Les Misérables speelden.