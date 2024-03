Frans Bauer over nieuwe realityserie: ‘Ouderwetse gevoel’

Bij Frans Bauer en zijn gezin overheerste het “ouderwetse gevoel” toen de camera’s weer continu op hun lip zaten voor de nieuwe realityserie De Bauers – 20 jaar later. In een gesprek met het ANP vertelt de zanger hoe hij terugkijkt op de serie en wat het verschil met de eerste realityserie uit 2004 was, waarmee hij destijds een Gouden Televizier-Ring won.

“Het was weer het ouderwetse gevoel. Het ging toen op dezelfde manier, de cameramensen hadden de sleutel en konden zelf naar binnen. Die waren onderdeel van het gezin”, zegt Bauer over de opnames. “Op een gegeven moment zie je de camera ook niet meer. Het is eigenlijk zoals het vroeger ook was, maar dan twintig jaar later alsof er niets veranderd is.”

Toch is er in de tussentijd wel het een en ander veranderd. Het gezin is veel groter geworden met de komst van nog eens twee zonen en een aantal vriendinnen. “De oudste studeert. Ik heb zelf nog nooit een universiteit van binnen mogen aanschouwen, dus dat maakt het wel bijzonder”, zegt de 50-jarige Brabander. “Jan is actief sporter en Frans junior is echt een horecajongen. Dat is leuk om te zien”, vervolgt hij over zijn zonen. Lachend: “Vroeger verzorgden wij hen, nu verzorgen zij mij.”

Terug- en vooruitblik

Voor Bauer en zijn gezin is de oude serie “een geweldig document in de tijd” waarin hij terug kan kijken op zijn jongere jaren. “Dat blijft voor jezelf en het gezin heel bijzonder. Je wordt ouder, mensen ontvallen je, je moeder is op een leeftijd die extra zorg behoeft, die dingen zie je natuurlijk ook. Het is ook een terugblik naar wat is geweest.”

Bauer hoopt in ieder geval dat de mensen die de serie van nu kijken het leuk vinden en blij zijn dat ze het gezien hebben. “Wie weet wat een volgende Bauers gaat brengen? Weer twintig jaar later, misschien zit ik dan als een opa in een bejaardentehuis met 28 kleinkinderen”, zegt de zanger lachend. “Frans zingend voor de bejaardensoos, elke dag een volle tent!”