Flinke domper voor de mannen van Chef’Special

De mannen van Chef’Special zouden deze zaterdag aan hun tournee beginnen, maar de eerste shows kunnen vanwege ziekte niet doorgaan. De concerten van dit weekend in Doornroosje in Nijmegen worden uitgesteld, meldt de band op Instagram.

“We hebben er onwijs naar toegeleefd en naar uitgekeken om samen met jullie in Nijmegen de release van ons nieuwe album te vieren, maar moeten nu helaas vaststellen dat dit niet gaat lukken”, schrijven bandleden Joshua, Guido, Wouter, Jan en Wouter op hun story. “We balen hier ontzettend van.”

Het concert van zaterdag wordt verplaatst naar 24 mei, dat van zondag naar 25 mei. “We kunnen niet wachten om onze nieuwe show met jullie te delen.”

De Haarlemse band zou zaterdag beginnen aan een tour langs steden als Nijmegen, Eindhoven, Maastricht en Utrecht. Het nieuwe album New Gold kwam vrijdag uit. “Het is zo uniek dat we kunnen blijven doen wat we doen en dat mensen daarin geïnteresseerd blijven”, zei gitarist Guido Joseph eerder over de band die al meer dan vijftien jaar bestaat.