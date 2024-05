Finaledag Eurovisie Songfestival, nog niet bekend of Joost meedoet

De finale van het Eurovisie Songfestival vindt zaterdagavond plaats, maar het is nog niet bekend of de Nederlandse inzending Joost Klein ook te zien is. Vrijdag werd bekend dat er vanwege een incident onderzoek naar de 26-jarige Klein wordt gedaan.

De Zweedse omroep SVT meldde vrijdag dat het om een fysieke confrontatie tussen Klein en een fotograaf gaat. Door het onderzoek mocht Klein vrijdag niet meedoen aan de repetities voor de finale. Het team van Klein en hijzelf hebben nog niet gereageerd op de kwestie. De voor Nederland verantwoordelijke omroep AVROTROS liet weten de uitkomst van het onderzoek af te wachten.

In de finale staan zaterdagavond 26 acts, inclusief Klein met zijn nummer Europapa. De grote favorieten van de avond zijn volgens de bookmakers Kroatië, Israël en Zwitserland.

De Israëlische zangeres Eden Golan kreeg tijdens de halve finale en de repetities in de Malmö Arena flink wat gejoel te verstouwen. De deelname van Israël aan het Eurovisie Songfestival veroorzaakt al maanden ophef om de oorlog in Gaza. Er zijn al dagen protesten in Malmö. Ook voor zaterdag is een protest aangekondigd.