Familie Meiland gooit Code Rosé in de verkoop

De familie Meiland heeft pension Code Rosé in Noordwijk te koop gezet. Martien heeft op Instagram een advertentie geplaatst die doorverwijst naar een makelaar.

Damen Makelaars in Noordwijk was dinsdagavond niet voor commentaar bereikbaar. Aan RTL Boulevard laat de familie weten dat het runnen van het pension te veel werk is.

Het is niet bekend wat de vraagprijs is. Het pand staat nog niet op de website van Damen Makelaars. De familie kocht het pand in 2022 voor een bedrag van 1,5 miljoen euro.

Zorgen om boekingen

Op Instagram vragen volgers van Meiland die al hebben geboekt zich af of zij de familieleden nog wel ontmoeten als zij besluiten in Code Rosé te overnachten. Op de website van Code Rosé kan nog worden gereserveerd tot december 2024.

De familie wordt sinds 2019 gevolgd in de realityserie Chateau Meiland.

Beeld: Reni van Maren

