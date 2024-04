Eva Simons schrok van eigen lijf in Expeditie Robinson: ‘Op beeld zag ik alles wapperen’

Meedoen aan Expeditie Robinson is voor Eva Simons achteraf gezien een confronterende ervaring geweest. Het survivalprogramma voor BN’ers was voor de 39-jarige zangeres een goede motivatie om af te vallen, vertelt ze in het tijdschrift &C. “Maar toch schrok ik toen ik het programma terugzag. In mijn hoofd was ik al heel goed bezig, maar bij de proeven en slowmotionbeelden zag ik alles wapperen”, aldus Simons.

Voor haar deelname woog Simons 105 kilo. Toen ze in Maleisië arriveerde, waar de opnames plaatsvonden, was ze al 15 kilo kwijt. Toen ze zichzelf daarna op tv terugzag, ervoer zij dat dus als confronterend. Na het programma is Simons nog eens 8 kilo afgevallen. “Je hebt in eerste instantie de neiging om als een gek te gaan eten, maar ik dacht: nee, dan heb je voor niets al die pijn geleden”, vertelt de zangeres.

Suikers

Inmiddels heeft Simons geleerd wat haar valkuilen zijn. “Jaren geleden ben ik naar een afkickkliniek geweest, en ik dacht dat drugs het probleem waren. Maar daar kwam ik vrij makkelijk vanaf, de drank bleek de sluipmoordenaar. De suikers uit wijn verving ik door de suikers in eten, waardoor ik zoveel ben aangekomen”, legt de artieste uit.

Lekker bezig

Wat Simons nu doet om gewicht te verliezen is “veel bewegen, maar niet naar die sportschool”. Het helpt de zangeres om het vol te houden. “Ik viel af tot 68 kilo”, zegt ze. Voor de zangeres is het tijd om aan haar “nieuwe leven” te werken. “Om te stoppen met mezelf te verstoppen, en te zeggen: Hey, ik ben er weer, en ik ben lekker bezig!”

