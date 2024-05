Enzo Knol voor het eerst vader geworden

Het zoontje van Enzo Knol en zijn vriendin Myron Knoops is geboren. Via Instagram deelt de 30-jarige YouTuber dat hun zoon Riven Khen Knol op woensdag 1 mei is geboren.

Daarbij deelt Knol een reeks foto’s van het jongetje, waar ook hijzelf en zijn vriendin op staan. In de reacties onder het bericht feliciteren duizenden mensen het stel.

Eind november maakten Knol en Knoop bekend in verwachting te zijn. Het is het eerste kindje voor het stel.