Enzo Knol maakt geen foto’s met fans als zijn baby erbij is

Enzo Knol gaat graag op de foto met zijn fans, maar doet dat liever niet als hij met zijn pasgeboren kindje op stap is. De youtuber maakt daarom geen foto’s met fans wanneer hij met de kleine Riven is, vertelt hij aan RTL Boulevard.

“Als we met deze kleine mooie man zijn, dan willen we het liefst niet op de foto. Dus stel we zijn in een dorp en je ziet ons en je wilt op de foto, maar je ziet ook dat er een kinderwagen is, oftewel de baby is erbij: dan gaan we gewoon niet op de foto”, aldus Enzo tegen het programma.

Enzo en zijn vriendin Myron werden op 1 mei ouders van zoontje Riven Khen Knol. Het stel is niet van plan om de baby veel te betrekken bij het vlogwerk van Enzo, maar dat lukt nog niet altijd. “Wij willen absoluut geen familiekanaal worden, dat zien we echt niet zitten. Maar aan de andere kant, omdat die kleine is geboren, ben je er alleen maar mee bezig”, aldus Enzo. “Dus wat je gaat filmen is wel baby-gerelateerd: de eerste poepluier, het verschonen ervan.”