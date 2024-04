Edsilia over vertrek Glennis: ‘Het goede gevoel was er nog niet’

Het “goede gevoel” om de Ladies of Soul te laten doorgaan met Glennis Grace was er nog niet. Dat stelde zangeres Edsilia Rombley dinsdagmiddag namens de groep bij de aankondiging van een nieuw concert in 2025. De reeks concerten in 2022 werd geannuleerd na negatieve publiciteit rond een geweldsincident waar Grace bij betrokken was. De formatie gaat nu zonder haar optreden.

“We vonden het moeilijk om weer verder te gaan, want we hebben heel veel liefde voor Glennis”, stelde Rombley. “Maar we moeten ook op de bühne staan met een gezond en goed gevoel. Als dat er nog niet is, dan is het niet het moment om dat toch te doen.”

De zangeres stelde dat er veel gesprekken zijn geweest om hoe Ladies of Soul verder moest. “Maar we wilden niet meer wachten, het duurde te lang”, aldus Rombley namens de groep. “We hebben er al heel lang over gedaan om terug te komen. We hebben al zoveel moeten cancelen.”

Voor het concert in 2025 keert Trijntje Oosterhuis terug naar de groep. Naast Oosterhuis en Rombley bestaat de groep nu uit Berget Lewis en Candy Dulfer.