Echtgenote Mr. Frank Visser overleden

Mr. Frank Visser heeft na 45 jaar huwelijk afscheid moeten nemen van zijn vrouw Margot. Ze overleed aan de gevolgen van de ziekte van Alzheimer, meldt hij aan Talpa. Hij verzoekt de media om hem met rust te laten.

In 2019 werd geconstateerd dat Margo Alzheimer had. Een moeilijke periode volgde, schreef Mr. Visser (72) in zijn biografie Met vallen en opstaan – van gewone jongen tot televisierechter. Margo woonde al enige tijd niet meer thuis. Hij beschrijft in zijn boek hoe moeilijk die overgang voor beiden was: “Ik ben een paar nachten bij haar blijven slapen, samen in het nieuwe bed. De hond mocht mee. Maar toen kwam het afscheid. Na meer dan veertig jaar huwelijk. Ze snapte het niet. Het bed is toch groot genoeg voor ons tweeën.”

Beeld: ANP