Duncan Laurence wil Songfestival presenteren: ‘Zou dat te gek vinden’

Duncan Laurence ziet voor zichzelf wel een rol als presentator weggelegd mocht Joost Klein het Eurovisie Songfestival weer naar Nederland halen. “Ik meld me hierbij aan”, zei de oud-winnaar maandag enthousiast tegen het ANP op de rode loper van het Edison-gala.

“Ik zou dat te gek vinden. Ik bedoel: als we dan dat Engels van mij een keer goed kunnen gebruiken, Nederlandse media, dan is het wel bij het songfestival!”, zei Laurence gekscherend als reactie op berichten van entertainmentmedia waarin stond dat hij alleen nog maar Engels zou willen spreken. “En ik kan ook een woordje Frans, dus ik meld me aan.”

De kans dat Klein voor Nederland het songfestival wint, lijkt de afgelopen dagen een stuk groter geworden. Na de release van de inzending Europapa afgelopen donderdag steeg de artiest geleidelijk van buiten de top twintig naar plaats zes.

Authenticiteit

Laurence is enorm enthousiast over Klein. “Ik houd van eigenheid en authenticiteit. In welke vorm dat dan ook is, dat waardeer ik gewoon. Dat heeft Joost ook. Hij weet ook precies hoe hij met de media om moet gaan en dat gaat heel erg in zijn voordeel werken.”

Daarnaast is Klein ook nog een geweldig ‘performer’ en goed met social media, vervolgt Laurence. “Hij heeft eigenlijk alle zeilen mee. Ik denk dat hij een heel goede impressie kan achterlaten. Hopelijk komt het songfestival weer terug in Nederland!”

Klein snoepte Laurence afgelopen weekeinde ook het bijna vijf jaar oude Spotify-record van meeste luisterbeurten in Nederland op één dag (ruim 1,2 miljoen) af. “Ik had verwacht dat iemand dat al lang in die vijf jaar zou grijpen, maar het is Joost geworden. Ik ben heel blij dat ik het mag overdragen. Nu de songfestivalwinst nog. Dat zou te gek zijn.”