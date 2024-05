Duncan Laurence verhuist binnenkort naar Los Angeles

Duncan Laurence en zijn Amerikaanse man verhuizen binnenkort naar Los Angeles. “Binnen een week stappen we op het vliegtuig”, vertelt de zanger in de podcast Lightless Lounge van Nikkie de Jager en Wes van Os.

Laurence heeft altijd al in de stad willen wonen. “Het was mijn grootste droom om daarheen te gaan, te wonen en te schrijven. Om gewoon in Hollywood te zijn en even dat leven te leiden.”

De 30-jarige songfestivalwinnaar, die nu in Zweden woont, weet niet of het een permanente emigratie is. “We weten niet of we daar voor altijd blijven, in ieder geval zolang we geen kinderen hebben. We willen voor nu gewoon onze droom leven.”

Als kind was Laurence al geïntrigeerd door Los Angeles. “Ik zag die alternatieve rockbands skaten bij Venice Beach. De palmbomen en zon trokken me”, vertelt hij. Tijdens eerdere bezoeken aan L.A. bleek zijn gevoel te kloppen. “Ik hou van de mentaliteit die mensen er hebben, iedereen zegt: hallo, hoe gaat het. Niets is er te gek of te groot.”