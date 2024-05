Duncan Laurence geniet van nieuwe woonplaats Los Angeles

Duncan Laurence en zijn Amerikaanse man zijn officieel verhuisd naar Los Angeles. De zanger deelt op Instagram beelden van hun eerste week in de Amerikaanse stad.

Op een van de foto’s is zijn uitzicht op de Hollywoodletters te zien. Ook deelt Laurence foto’s van zichzelf in de natuur en op straat. “Het is nog maar een week”, schrijft hij.

Grootste droom

De songfestivalwinnaar vertelde in de woensdag verschenen aflevering van de podcast Lightless Lounge dat hij ging emigreren. “Het was mijn grootste droom om daarheen te gaan, te wonen en te schrijven. Om gewoon in Hollywood te zijn en even dat leven te leiden.”