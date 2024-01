Droom Jeangu Macrooy komt uit: ‘Het zit in mij om dit te doen’

Een rol in een musical stond al “heel lang” op de bucketlist van Jeangu Macrooy. Zondag is het zover, de première van de rockopera Jesus Christ Superstar waarin hij de hoofdrol speelt. “Ik heb drie minuten live gezongen voor 200 miljoen mensen, dit overleef ik ook wel weer!”, lacht de 30-jarige singer-songwriter, verwijzend naar zijn songfestivaldeelname in 2021.

Macrooy is al zijn hele leven fan van musicals en theater, vertelt hij. Macrooy zag musicals vooral in filmvorm, maar als vaste klant bij International Theater Amsterdam (ITA) ziet hij geregeld theaterstukken. Hij was dan ook al voor Jesus Christ Superstar fan van regisseur Van Hove, die jaren aan ITA verbonden was. “Ik had alleen nooit verwacht met hem samen te werken, want in welke context zou dat dan gemoeten hebben?”, zegt Macrooy. “Dus nu komen er heel veel dingen samen die ik inspirerend vind.”

‘Het zit in mij’

Op een paar kleine “theaterdingen” na, maakt Macrooy in Jesus Christ Superstar zijn toneeldebuut. De Surinamer heeft sowieso niet eerder een hoofdrol gespeeld. “En dat is toch anders”, zegt hij. “Natuurlijk is het spannend, maar aan de andere kant had ik ook zoiets van: ik heb auditie gedaan voor Ivo en Albert Verlinde, zij hebben me aangenomen en dus het vertrouwen dat ik het kan. Het zit in mij om dit te doen”, vertelt Macrooy. “Ik heb veel gehad aan Ivo en zijn aanwijzingen, maar ook aan de rest van de cast, die altijd 100 procent geeft. Daar kan ik mij mee voeden en van leren.”

Echtheid

Hoewel hij geen acteeropleiding heeft gehad, kan Macrooy het gevoel dat hoort bij de liedjes die hij zingt door zijn werk als zanger wel oproepen. “Als het gaat om acteren, dan denk ik dat mensen iets willen zien dat echt is. Anders komt het niet over, dan komt het niet binnen”, zegt Macrooy. En dus dacht hij daarvoor aan zijn eigen werk als singer-songwriter. “Als ik een eigen nummer zing over liefdesverdriet dan is dat op het moment van het optreden vaak niet heel vers. Dan moet ik in mezelf op zoek naar de emotie van toen om het met het juiste gevoel over te brengen. En eigenlijk gebruik ik dat nu ook, zodat het uit een authentieke bron komt”, aldus Macrooy.

Te zien in verschillende theaters

Macrooy is vanaf zondagavond te zien als Jezus in Jesus Christ Superstar. De Engelstalige musical met de muziek van Andrew Lloyd Webber en teksten van Tim Rice is onder regie van Van Hove is tot en met 18 februari te zien in het DeLaMar Theater in Amsterdam. Daarna reist de rockopera langs verschillende theaters in Nederland.