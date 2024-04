Dries Roelvink over bekering Donny: ‘Geeft hem rust’

Dries Roelvink is blij dat zijn zoon Donny rust heeft gevonden in de islam. Dat laat de 65-jarige zanger vrijdag weten in een korte verklaring aan Shownieuws. Dries reageert hiermee op het feit dat zijn zoon zich heeft bekeerd tot de islam.

“Mijn kinderen moeten zelf doen waar ze zelf gelukkig van worden”, laat Dries weten aan Shownieuws. “Ik merk dat het hem rust geeft. Ik geloof zelf helaas niet, ik ben bang voor de dood.” Donny had zijn vader vorige week op de hoogte gesteld van zijn besluit.

Vrijdag deelde onder meer rapper Josylvio een filmpje waarop te zien is dat Donny de islamitische geloofsbelijdenis shahada uitspreekt. De zoon van Dries Roelvink meldde eerder al dat hij, net als zijn broer Dave, veel interesse had in de islam. Het ongeluk waarbij hij drie jaar terug werd overreden door een Hummer, heeft bijgedragen aan het gevoel dat er “een hoger iets” moet zijn.

Donny liet echter ook aan het ANP en RTL Boulevard weten dat hij voorlopig verder geen verklaring wil geven over zijn besluit.