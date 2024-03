Douwe Bob wil zoon opvoeden ‘als wolf, niet als schaap’

Douwe Bob wil zijn zoon Elias opvoeden “als een wolf en niet als een schaap”. Dat vertelt de zanger in een interview met Volkskrant Magazine. Douwe Bob Posthuma, zoals de artiest voluit heet, vindt namelijk dat zijn 1,5 jaar oude zoontje zich moet kunnen verdedigen wanneer het nodig is.

“Ik weet wel één ding: mijn zoon gaat op zo’n manier opgevoed worden dat als het allemaal misgaat, als er een apocalyps plaatsvindt, zijn huis niet het huis is waaruit wordt geroofd”, zegt de zanger, die denkt dat er ooit een moment zal komen dat de “samenleving ontwricht” raakt. “Sla de geschiedenisboeken er maar op na, eens in de zoveel tijd gebeurt dat. En dan is het gewoon weer ieder voor zich.”

Keiharde stomp

Douwe Bob wil naar eigen zeggen dat zijn kind gelukkig is, en dat zijn kinderen volgens hem vaak als ze ergens goed in zijn. “Als je als kind getart en gepest wordt is mijn advies: een keiharde stomp erop. Kom voor jezelf op.”