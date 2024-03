Douwe Bob wil vechten voor Nederland wanneer het nodig is

Douwe Bob is bereid zijn zangcarrière in te ruilen voor het leger, mocht het er ooit op aankomen. De zanger zou “ons land wel willen verdedigen” als dat ooit nodig is, vertelt Douwe Bob Posthuma aan het ANP.

“Ik durf wel met enige zekerheid te zeggen dat als oorlog de grens over zou gaan, ik ons land wel zou willen verdedigen”, aldus de zanger. “Ik geloof in het verdedigen van ons vaderland en onze familie.”

De zanger is altijd veel bezig geweest met de staat van de wereld, vertelt hij wanneer het over zijn kinderen gaat. Daar is hij niet extra mee bezig nu hij vader is. “Volgens mij is de wereld nooit een hele fijne plek geweest”, zegt Posthuma.

De zanger denkt echter dat het beter met West-Europa gaat dan ooit. “Alleen nu hebben we de media van alle kanten en iedereen heeft een camera. Dat helpt natuurlijk ook niet mee.”