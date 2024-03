Douwe Bob: songfestivalnummer Joost Klein is niet mijn ding



Douwe Bob vindt het moeilijk om te zeggen of Joost Klein dit jaar het Eurovisie Songfestival gaat winnen. “Het is niet mijn soort muziek”, zei hij donderdagavond voorafgaand aan de 3FM Awards in Den Haag. Zelf deed Douwe Bob in 2016 mee aan het muziekevenement.

“Ik sta zo ver van die muziekstijl af dat ik er niet als een schrijver naar kan kijken”, reageert de zanger op het nummer Europapa. “Het is een heel ander vak.”

Douwe Bob Posthuma, zoals de 31-jarige zanger voluit heet, “kan er geen zinnig antwoord op geven”, besluit hij. “Ik luister thuis geen hardstyle of happy hardcore. Het is gewoon niet mijn ding.”

Geëindigd op plek 11

De zanger deed in 2016 mee met zijn nummer Slow Down. Hij eindigde op de elfde plek.

Beeld: Getty Images