Douwe Bob geeft serenade aan verliefde kijker voor Valentijnsdag

Douwe Bob is voor Valentijnsdag een romantische samenwerking aangegaan met de talkshow Humberto. De 31-jarige zanger gaat woensdag, op Valentijnsdag, voor een verliefde kijker een liedje zingen.

Mensen die verliefd zijn of iemand kennen die verliefd is, kunnen hun verhaal opsturen naar het programma, kondigde presentator Humberto Tan maandagavond aan in zijn talkshow.

“Daar ga ik een serenade aan geven, leuk hè?”, aldus de zanger. “Dan kun je de liefde live verklaren. We willen wel tranen zien”, besluit hij lachend.