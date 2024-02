Dit zijn de Nederlandse Elsa en Anna in de Frozen-musical

Vajèn van den Bosch en Nienke Latten gaan de hoofdrollen van zussen Elsa en Anna vertolken in de Nederlandse versie van de Disney-musical Frozen. Dat heeft Stage Entertainment Nederland donderdag bekendgemaakt. De voorstelling is vanaf 31 mei te zien in het Circustheater in Scheveningen.

De musical vertelt het verhaal van de met een Oscar bekroonde animatiefilm uit 2013, over de zussen Anna en Elsa die in het koninkrijk Arendelle wonen. Arendelle is door de krachten van Elsa in een eeuwige winter geraakt. Van den Bosch zal als Elsa in de voorstelling het wereldberoemde lied Let It Go zingen, dat in het Nederland de titel Laat het los krijgt.

“Ik heb altijd geroepen dat ik heel graag een keer een Disney-prinses wilde spelen, maar dat die prinses een ijskoningin zou worden had ik echt nooit durven dromen”, stelt de actrice, die recent te zien was in de Nederlandse versie van Les Misérables. “Elsa is een prachtige rol vol emotie en diepgang. Ze leert in het verhaal zichzelf te accepteren en haar krachten te omarmen in plaats van te verbergen.”

De rol van Anna wordt gespeeld door musicalactrice Nienke Latten, die recent onder meer te zien was als prinses Jasmine in de Duitse versie van Aladdin. “Frozen gaat voor mij over een sterke band tussen twee zussen en de onvoorwaardelijke liefde die daaruit voortkomt”, stelt Latten. “Anna is een van mijn favoriete Disney-personages. Ze is warm, onbevangen en ook nog eens komisch.”