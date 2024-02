Dit zegt Jim Bakkum over ‘bad guy’ rol in serie over Patty Brard

Jim Bakkum heeft met veel plezier de rol van Patty Brards ex-man René Muthert gespeeld. “Ik vond René zo lekker om te spelen, omdat het gewoon een beetje een bad guy is”, zegt de acteur en zanger tegen RTL Boulevard.

Bakkum speelt de rol in de Videolandserie over het leven van Patty Brard. De acteur kan zich zijn eerste ontmoeting met de zangeres nog goed herinneren. “Het grappige is dat ik exact twintig jaar geleden in datzelfde huis gezongen heb”, zegt Bakkum over de opnames in haar oude huis. “Patty nodigde me toen uit van: oh, we zijn fan, kom langs. En er hing ook een poster van mij in dat huis. Als je me toen had verteld dat ik twintig jaar later in dat huis opnames zou hebben voor PATTY de serie als haar ex dan had ik je voor gek verklaard.”

De serie is vanaf volgende week zondag te zien. De rol van Brard wordt gespeeld door zowel Holly Mae Brood als Eva van de Wijdeven.