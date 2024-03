Dit zegt Gerard Joling over eigen realityshow

Gerard Joling zou een eigen realityserie “enig” vinden. Dat heeft de 63-jarige zanger dinsdag gezegd in De 538 Middagshow met Frank Dane. Eerder dinsdag bevestigde RTL de mogelijkheden voor een realityserie met Joling te onderzoeken.

“Daar is wel over gesproken, maar het is al maanden geleden”, aldus Joling. “Er is inderdaad over verschillende programma’s gesproken, waaronder een reallifesoap.”

“Ja, ik zou het enig vinden”, vertelt Joling. “Voor mij is het al twintig jaar geleden dat ik dat in mijn eentje heb gedaan.” Toen was hij te zien met het programma Only Joling, dat werd uitgezonden op de zender Yorin. “Je weet natuurlijk nooit: wordt dat weer een succes?”

Joling vroeg zich ook af wie “er nog allemaal geïnteresseerd” zijn in het “alleenstaande leven van Gerard Joling”. “Ik heb geen idee. Ik denk wel dat er genoeg gebeurt in mijn leven om het te kunnen doen.”