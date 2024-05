Dit vond Joost Klein van de songfestivalloper

Joost Klein heeft zondag genoten van de aandacht op de tientallen meters lange turquoise loper tijdens de openingsceremonie van het Eurovisie Songfestival. De Nederlandse inzending stond zo’n anderhalf uur de buitenlandse media te woord voordat hij het einde bereikte.

“Het is best intens”, zei Klein tegen het ANP toen hij het einde in zicht had. De zanger werd echter geflankeerd door vrienden Appie Mussa en Martijn van Eijzeren, die hem ook steunen op het songfestivalpodium. “Met m’n vrienden is het eigenlijk wel leuk, maar ik zou het niet nog drie dagen trekken. Voor m’n gevoel loop ik hier al zeven dagen.”

Klein en zijn gevolg vielen duidelijk op bij de internationale media. Zo kakelde Mussa in zijn blauwe vogelpak er op los, werd Europapa veelvuldig ingezet en schreeuwde Klein meermaals naar de aanwezige journalisten dat alle twaalf punten komende week naar Nederland moeten.

Vocal coach

Ondanks het geroep en het vele praten, bleef de stem van Klein op volle sterkte. “Het gaat hartstikke goed met m’n stem, ik kan nog steeds rappen”, verzekerde hij. “Zo meteen zal ik weer met m’n vocal coach bezig gaan.”

Klein doet deze dagen “elke dag” stemoefeningen, vervolgde hij. Dus even schreeuwen moet volgens hem wel kunnen. “Ik heb bovendien al zo veel jaar geschreeuwd. Anderhalf uur is niets joh”, grapte hij. “Je moet me eens in het weekend zien.”

De buitenlandse pers wilde veel over Kleins outfit weten en informeerde ook naar de details van de veelbesproken blauwe vogel. Ook werd voor de zekerheid gevraagd of zijn inzending geen grapje was. “Maar de mensen snappen inmiddels wel dat het geen grapje meer is.”