Dit vindt Jan Roos van euthanasiewens Dennis Schouten

Jan Roos vindt de euthanasiewens van zijn Roddelpraat-collega en goede vriend Dennis Schouten “pijnlijk” en “een verdrietig verhaal”. Schouten maakte woensdagavond bekend ongelukkig te zijn en niet lang meer te willen leven. Hij heeft het verhaal laten opschrijven in zijn biografie ‘Dennis Schouten: Beschadigd, op weg naar de dood’.

“Het is jouw keuze, ik ben daar heel makkelijk in: jij komt op aarde, dat is je niet gevraagd. En wat je wel in handen hebt, is dat je van de aarde gaat”, sprak Roos zijn collega toe in de uitzending van Roddelpraat. “En als het jou rust geeft of jou voldoening geeft om nog een tijd te leven, maar niet te lang, dan denk ik dat het goed is dat jij dat in je eigen handen neemt en zelf de regie bepaalt. Hoe pijnlijk ook.”

Roos begrijpt na het lezen van enkele hoofdstukken dat Schouten “elke dag een struggle” heeft om uit zijn bed te komen, “omdat je weet dat je nergens van gaat genieten.” Roos vindt het “een heel verdrietig verhaal eigenlijk”, zegt hij tegen Schouten. “De grap is dat we al drie jaar lang over iedereen en alles lol zitten te trappen, en over de ellende van een ander niks anders doen dan verschrikkelijk hard lachen, en nu zitten we zelf een beetje te kniesoren.”

Schouten vertelde op Instagram en in de uitzending “al jaren” met het leven te worstelen. Medicatie, psychologen en een verhuizing konden hem niet helpen. Hij wil nog enkele jaren blijven leven “om alles en iedereen dat me lief is” goed achter te laten. “Daarna neem ik de regie over mijn eigen leven”, zei hij.