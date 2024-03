Dit is waarom Gordon streep zette door theatertour

Gordon heeft zijn theatertournee afgeblazen omdat hij er “gewoon klaar” mee was. Dat vertelde de 55-jarige zanger donderdag in De 538 Middagshow op Radio 538. “Je kent me toch, ik ben zo impulsief als de tyfus.”

De zanger annuleerde eind februari zijn theatertournee en werkzaamheden in Nederland na kritiek op zijn comeback. “Ik schrik er gewoon van hoe het soms gaat”, zei Gordon daarover in het radioprogramma. “Ik ben een hypersensitief mens en dan klap ik dicht.” Mensen kunnen kritiek hebben, vervolgde Gordon, “dat mag ook allemaal. Maar ik denk dat ze niet eens geluisterd hebben naar het album, daar gaat het om.”

‘Niet het beste optreden uit mijn leven’

Volgens sommigen zou Gordon vals hebben gezongen bij zijn albumpresentatie. “Het ging alleen maar over dat ik vals zong”, zei de artiest daarover. Het was misschien “niet het beste optreden” uit zijn leven, gaf hij toe. “Maar ja, dat gebeurt ons allemaal. Maar om iemand dan zo af te fakkelen.”

Tegenvallende kaartverkoop

De keuze om zijn optredens te annuleren had volgens Gordon niets te maken met een eventuele tegenvallende kaartverkoop van zijn shows. “Nee, daar heeft het niks mee te maken.”