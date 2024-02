Dit is de titel van nieuwe album Gordon

Het nieuwe album van Gordon, genaamd Album van mijn leven, verschijnt op 23 februari. Dat deelt de zanger dinsdag in een bericht op Instagram.

De eerste single verschijnt al drie dagen eerder, aldus Gordon. Dat lied is een hommage aan de stad Amsterdam, waar Gordon vandaan komt. Op het nog te verschijnen album van de 55-jarige zanger staan in totaal tien liedjes. Bij het bericht deelt Gordon videobeelden van de opnames van zijn album.

Maandag keerde Gordon na een lange afwezigheid terug op social media. In een lang bericht staat hij dat hij geen updates meer over zijn privéleven deelt, maar alleen nog over zijn carrière post. De zanger kondigde toen al een nieuw album aan waar hij “in het diepste geheim” mee bezig is geweest, maar deelde nog niet de releasedatum.