Dit is de Song van het jaar

Het nummer Tonight van Son Mieux is tijdens de uitreiking van de Edisons in het AFAS Theater in Leusden uitgeroepen tot song van het jaar. Volgens de jury is het liedje “een juweeltje”.

“Waar Son Mieux doorgaans garant staat voor gepolijste, uitbundige disco laat de Haagse band hier een ander geluid horen”, staat in het juryrapport. “Tonight is rauw, eerlijk en emotioneel. In de eerste plaats is het een ijzersterke song over vechten voor elkaar, maar dit juweeltje van Son Mieux is ook een tijdloos anthem dat verbroedert en verbindt.”

Tonight kwam vorig najaar uit en groeide geleidelijk uit tot een dikke hit voor Son Mieux. In december was het zelfs al een van de hoogste nieuwkomers in de NPO Radio 2 Top 2000.

Vorig jaar was Son Mieux ook al genomineerd in de categorie Song met het nummer Multicolor, maar toen ging de prijs naar Stiekem van Maan en Goldband.