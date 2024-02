Diskjockey en Candlelight-presentator Jan van Veen (79) overleden

Voormalig diskjockey Jan van Veen is zondag op 79-jarige leeftijd overleden. Dat heeft zijn familie bevestigd tegenover het ANP na berichtgeving op Spreekbuis.nl. Hij overleed na een kort ziekbed. Van Veen was vooral bekend als presentator van het radioprogramma Candlelight. Daarin las hij met zijn kenmerkende zware stem liefdesgedichten voor.

Van Veen begon zijn loopbaan midden jaren zestig als dj bij Radio Veronica, waar hij later ook programmaleider werd. Hij presenteerde er programma’s als De Gouden Discotheek, Hits uit Zee en de Top 40. Een uit de hand gelopen grap waarbij Van Veen liefdesgedichten voorlas op de radio, leidde tot zakken vol gedichten van luisteraars waarna het programma Candlelight ontstond. Het programma was achtereenvolgens te horen bij Veronica, de AVRO en vanaf 1991 bij Sky Radio.

Internetradiostation

In 2003 stopte Candlelight bij Sky Radio. Omdat hij gedichten bleef ontvangen, startte hij enkele jaren later het internetradiostation Candlelight Radio. Op 11 mei 2009 werd Van Veen benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Beeld: Reni van Maren