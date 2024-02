Dirigent Jaap van Zweden aan de slag in Frankrijk

Dirigent Jaap van Zweden wordt vanaf september 2026 de nieuwe muzikaal leider van het Orchestre Philharmonique de Radio France. Dat maakt Radio France dinsdag bekend. Hij volgt de Fin Mikko Franck op die sinds 2015 het orkest leidt.

Van Zweden werkt tot 2024 als music director van het New York Philharmonic en Hong Kong Philharmonic. Sinds dit jaar is hij dat ook bij het Seoul Philharmonic Orchestra in Zuid-Korea.

Volgens Radio France heeft de 63-jarige dirigent zich in New York altijd ingezet voor nieuwe muziek. “Dat zal hij blijven doen bij het Orchestre Philharmonique de Radio France, met bijzondere aandacht voor hedendaagse Franse werken”, aldus Radio France.

Muzikale kleuren

Van Zweden zegt zich te verheugen om aan de slag te gaan als muzikaal leider in Frankrijk. “In Parijs kan ik opnieuw de muzikale kleuren ervaren die ik ken uit het Koninklijk Concertgebouw in Amsterdam, een ander groot Europees orkest”, aldus Van Zweden.