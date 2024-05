Deze BN’ers zijn de rijkste ‘selfmade’ miljonairs

Dj Martin Garrix is volgens zakenblad Quote opnieuw de rijkste ‘selfmade’ miljonair jonger dan 40 jaar. Dat meldt het zakenblad in de negentiende editie van de Top 100 Jonge Selfmade Miljonairs.

Hoewel het totale vermogen van de rijkste selfmade miljonairs met ruim 3 miljard euro is gedaald, zag Martin Garrix zijn vermogen wel groeien. Dat wordt geschat op 50 miljoen, tegenover 48 miljoen vorig jaar. Hij neemt wel net als vorig jaar de 29e positie in. Garrix is niet de enige bekende dj met een flink vermogen. Ook Nick van de Wall (Afrojack), Robbert van de Corput (Hardwell) en Sam Renders (Sam Feldt) mogen zich scharen onder de honderd jonge, rijkste selfmade ondernemers.

Zes vrouwen

Op de lijst staan zes vrouwen, tegenover vier vorig jaar. Daar zitten ook bekende Nederlanders bij: modeonderneemster Nikkie Plessen (nummer 45), model Doutzen Kroes (nummer 67) en influencer en onderneemster Negin Mirsalehi, bekend van cosmeticamerk Gisou (nummer 75).

Remote.com

De ondergrens is gestegen naar een record van 17 miljoen euro, van 15 miljoen. Om op de Quote-lijst te komen moeten de ondernemers dat vermogen zelf hebben verdiend. Job van der Voort is lijstaanvoerder met een geschat vermogen van 600 miljoen euro. Van der Voort is oprichter van Remote.com, een onderneming die bedrijven helpt personeel aan te nemen in landen waar ze zelf niet aanwezig zijn.