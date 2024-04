Deze BN’ers worden geëerd met een lintje

Yvon Jaspers heeft vrijdag een koninklijke onderscheiding gekregen. De presentatrice van Boer Zoekt Vrouw mag zich voortaan Ridder in de Orde van Oranje-Nassau noemen. De Kanselarij der Nederlandse Orden, die over de lintjes gaat, noemt haar “een ambassadeur van de agrarische sector”.

Operazangeres Tania Kross uit Curaçao werd benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau. Zij heeft “een belangrijke bijdrage geleverd aan het publieksbereik van opera en klassieke muziek”. Gospelzangeres Berget Lewis is Ridder in diezelfde orde, vanwege haar inzet voor kansarme jongeren.

Ondernemers

Ook ondernemers Marcel Boekhoorn en Aad Ouborg werden geridderd. Boekhoorn was in het verleden eigenaar van telefoonprovider Telfort en winkelketen HEMA. Als eigenaar van Ouwehands Dierenpark wist hij bezoekers te trekken door onder meer panda’s en koala’s naar de dierentuin in Rhenen te halen. Ook is hij nauw betrokken bij voetbalclub NEC uit Nijmegen. Ouborg is de bedenker van het huishoudelijke merk Princess.