Deze band wint The Tribute – Battle of the Bands

Het derde seizoen van het SBS6-programma The Tribute – Battle of the Bands is zaterdag gewonnen door Bee Gees Forever. Het afsluitende optreden van de Bee Gees-coverband werd door de vakjury, bestaande uit Golden Earring-drummer Cesar Zuiderwijk, zangeres Angela Groothuizen en DI-RECT-gitarist Spike, beloond met drie tienen. Het publiek in de zaal waardeerde het optreden met een 9,6, wat genoeg was voor de eerste plaats.

Bee Gees Forever is dankzij de winst de headliner van de drie grote tributeconcerten in de Ziggo Dome. Zij mogen in april een uur optreden in de Amsterdamse concerthal. Ook de overige drie finalisten krijgen speeltijd.

In het programma, gepresenteerd door Gerard Ekdom, proberen tributebands het geluid van het origineel zo dicht mogelijk te benaderen. Vorig jaar won Bouke & The ElvisMatters Band en het eerste seizoen werd gewonnen door Queen Must Go On.