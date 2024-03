Dennis Schouten: ‘Ik kon geboorte niet kiezen, maar mijn dood wel’

Presentator Dennis Schouten kwam in februari met een voor velen onverwachte boodschap: hij wil niet meer leven. Dinsdag brengt hij een boek uit over zijn doodswens. In ‘Beschadigd: op weg naar de dood’ vertelt hij onder meer over zijn problematische jeugd en dat hij elke dag met een donkere wolk boven zijn hoofd wakker wordt. “Hoe ik geboren werd, kon ik niet uitkiezen. Mijn dood wel”, vertelt hij aan het ANP.

Het verhaal van de bijdehante Roddelpraat-maker en voormalig PowNed-journalist kwam eerder dit jaar als donderslag bij heldere hemel. “Voor mij en voor de mensen direct om mij heen was het geen nieuws”, vertelt hij ruim een maand later. “Voor mensen die verder van mij afstaan, was dat het wel. Ik voelde veel verzet bij anderen, mensen begrijpen het niet gelijk. Dat draait vaak wel bij wanneer mensen mijn verhaal horen.”

De 28-jarige Schouten groeide op met een moeder met het Münchhausen-by-proxysyndroom, een syndroom waarbij een ouder een kind opzettelijk ziek maakt. Schouten denkt dat dit heeft bijgedragen aan zijn huidige gemoedstoestand. Jarenlang sprak hij zijn moeder niet meer, tot een paar jaar geleden. “Ze heeft me altijd gezegd dat ik naar speciaal onderwijs moet en dat ik in de Wajong (Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten) zou belanden. Ik wilde haar laten zien dat ik veel meer voor elkaar heb gebokst dan zij ooit voorspelde. Ik wilde heel graag erkenning”, vertelt Schouten. Maar die kreeg hij ook tijdens de ontmoeting niet. “Toen besefte ik: ik heb gewoon pech dat dit mijn moeder is.”

Supermarkt

Schouten is blij dat zijn verhaal nu bekend is, vooral omdat hij mensen met een soortgelijk gevoel hoopt te kunnen helpen. “We moeten over dit soort dingen gaan praten, het moet genormaliseerd worden. Ik vind dat mensen de keuze zelf moeten hebben, net als met een abortus”, vertelt hij. Soms vindt Schouten het wel lastig dat zijn verhaal nu bij iedereen bekend is. “Wanneer ik in de supermarkt loop en een vreemde me opeens een knuffel wil geven, bijvoorbeeld. Dat is echt niks voor mij.”

Wanneer Schouten besluit te gaan, weet hij nog niet. De komende twee jaar in ieder geval nog niet. “Dat heb ik mijn zusje beloofd”, vertelt de presentator, die een hechte band met haar heeft. Aan het eind van ieder jaar maakt ze de balans met haar broer op en vraagt ze hem of hij er komend jaar nog zal zijn. “Zolang zij het absoluut niet trekt, kan ik niet zo egoïstisch zijn om te gaan. Ik wil het goed afsluiten hier.”