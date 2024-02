Dennis Schouten hoeft geen hulp na uitspreken euthanasiewens

Dennis Schouten hoeft de hulp die hij aangeboden krijgt niet, sinds hij vorige week kenbaar heeft gemaakt dat hij een euthanasiewens heeft. Dat zegt de presentator woensdag in de nieuwe aflevering van zijn YouTube-serie RoddelPraat.

“De vorige uitzending en hoe dat allemaal werd opgepakt, was niet heel moeilijk voor mij”, begint hij. “Omdat ik al jaren weet wat ik wil en hoe ik erin sta. Dat is oprecht geen grap. Ik heb er ondertussen al een tijdje vrede mee en vind het goed. En mensen die mij goed kennen wisten al langer dat het zo is, dus die schrokken er ook niet zo heel erg van, de eerste lijn om mij heen.”

Waar die mensen direct om hem heen meer moeite mee hadden, is dat “iedereen hen de hele tijd belt”, vertelt hij. “Met de vraag ‘hoe zit dit?’ en ‘we moeten hem helpen’. Ik heb zo verschrikkelijk veel mails gekregen. Ik moet me bekeren tot de islam, ik moet aan de ayahuasca, ik moet een microdosering van lsd. Ik hoef die hulp niet, het is goed zo voor mij.”

Schouten deelde vorige week zijn euthanasiewens naar aanleiding van een boek over hem dat op 2 april uitkomt, waarin hij ingaat op zijn wens om niet meer te leven. Dat het verhaal een publiciteitsstunt zou zijn om meer boeken te verkopen, weerspreekt hij opnieuw in de nieuwe aflevering van RoddelPraat. “Ik verdien ongeveer 1 euro per verkocht boek”, zei hij eerder al. “Het zou ontzettend gestoord zijn als ik zo’n verhaal verzin om een boek te verkopen.”