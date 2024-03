Davina Michelle open over seksuele intidatie in de muziekindustrie

Davina Michelle heeft nog nooit te maken gehad met seksuele intimidatie in de muziekindustrie. Dat komt volgens de zangeres omdat ze altijd haar vaste team bij zich heeft, vertelt ze in De Telegraaf.

“Het voordeel is misschien dat ik nog relatief kort meeloop in deze industrie en alles de laatste jaren natuurlijk nogal is strakgetrokken”, denkt de 28-jarige Michelle, die het onderwerp aansnijdt in haar nieuwe single I Said No Sir. “Ik heb zelf geen nare situaties meegemaakt. Maar wat mij heeft geholpen, is dat ik vanaf het begin werk met een vast team mannen, onder wie mijn eigen vriend Sebastiaan. Al die jongens zijn inmiddels gewoon mijn familie.”

“Er gaat altijd minstens één van hen mee als ik een fotoshoot of studiosessie heb, zodat ik altijd een aanspreekpunt heb en iemand die meedenkt”, vervolgt de zangeres. “Maar ook omdat je toch gewoon een jonge vrouw met dromen bent in een industrie die daar snel misbruik van kan maken. Je hebt wel te maken met machtsverhoudingen. Verhalen genoeg, maar die zijn mij altijd bespaard gebleven.”