Dave Roelvink laat zoontje zelf bepalen of hij bekend wil worden

Dave Roelvink staat dankzij zijn bekende vader Dries al sinds zijn geboorte in de spotlights, maar dat wil hij niet voor zijn eigen zoon Dean. “Ik vind het nu gewoon superextreem om bekend te zijn, helemaal vergeleken met toen”, vertelt Dave in de podcast V4der van Pepijn Lanen. “Daarom vind ik het wel aan mij om op een moment als nu te zeggen: laat zo’n jongen dat lekker zelf kiezen.”

De zoon van Dave en zijn ex-vriendin Jazzlyn is inmiddels 2,5 jaar oud. De realityster vindt het belangrijk later het gesprek met zijn zoontje aan te gaan over bekend zijn. Zo’n gesprek heeft hij zelf nooit gehad met zijn vader Dries. “Ik neem hem dat ook niet kwalijk of zo, en hij voelt dat gelukkig ook niet zo”, zegt Dave. “Je stond vroeger af en toe in een blaadje, en zij wisten niet dat het ging ontwikkelen naar dat iedereen met zo’n telefoontje in z’n hand zou staan. Er is zo veel veranderd in die jaren.”

Als zoon Dean er later wel voor kiest bekend te willen worden, vindt de 30-jarige Dave dat helemaal prima. “Maar dan heb je het zelf gekozen en dan is het zijn eigen probleem. Dan heb ik hem geen probleem gegeven”, zegt hij lachend. Dave kent naar eigen zeggen “de goede en de slechte kanten” van bekend zijn. “En ik zou dat gesprek met hem willen aangaan voordat hij die keuze maakt.”