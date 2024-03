Dave Roelvink doet naast bloedtest ook urinetest

Dave Roelvink gaat na een bloedtest ook een urinetest doen om aan te tonen dat hij geen alcohol en drugs meer gebruikt. Dat zegt de 30-jarige tv-persoonlijkheid dinsdag via Instagram Stories. Hij heeft besloten dit te doen nadat hem duidelijk was gemaakt dat een urinetest “in dit soort gevallen veel nauwkeuriger is” dan een bloedtest.

“Heb ik daar voor niks gezeten vanochtend”, zegt Roelvink, doelend op de bloedtest die hij dinsdagochtend heeft laten afnemen. “Dus, nu het toch al zo ver is, ga ik ook maar een urinetest doen. Ik lach erom maar ik weet niet waar ik in ben beland”, aldus de Roelvink-telg. Hij belooft de uitslag van die test later in een korte video te delen. “Ik zal zorgen dat het een video is waarin niet geknipt is.”

Roelvink liet maandag in een minutenlange video weten een bloedtest te gaan doen nadat roddelvlogster Yvonne Coldeweijer op haar Instagramkanaal had beweerd dat hij nog steeds alcohol en drugs gebruikt. Ook zei Coldeweijer dat Roelvink zijn ex-vriendin Jazzlyn, met wie hij zoontje Dean heeft, niet goed behandelde.

Roelvink zei meermaals het “erg” te vinden dat werd beweerd dat hij niet nuchter is, omdat hij na zijn afkickproces ook heeft besloten om andere mensen die verslaafd zijn te helpen. Dat doet Roelvink naar eigen zeggen met “een pure intentie”.