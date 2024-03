Danny de Munk pakt draad weer op: ‘Krijg toch allemaal de kolere, ja toch?’

Danny de Munk is weer volledig aan de slag, maar dat had heel anders kunnen zijn. Na een rechtszaak waarbij hij door een vrouw uit zijn verleden werd beschuldigd van verkrachting – hij werd vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs -, spande hij vervolgens een rechtszaak aan tegen haar wegens onder andere smaad en laster. Ook zij werd niet vervolgd. Hij had nog verder kunnen procederen, maar daar zag hij vanaf. Nu pakt hij de draad weer op. Hoe? “Nou ja, door bij de waarheid te blijven”, zegt hij in de nieuwe Weekend.

“Soms zit het mee, soms zit het tegen. Het is zoals het is. Dat moet ik accepteren en doorgaan.”, vervolgt hij. Als voormalig kindsterretje die sindsdien consequent in de spotlights heeft gestaan, kent hij het klappen van de zweep, maar deze klap kwam keihard aan. “Ik ben positief, maar als je een klap krijgt, en een behoorlijke ook, is het incasseren. Dan moet je nadenken wat je verder wilt. Er komt een groot concert aan waarin ik verwerk wat ik heb meegemaakt. De mensen die me zijn ontvallen, van André Hazes sr. tot Antonie Kamerling, mensen met wie ik gewerkt heb. Ik kan zoveel kwijt. En met recht: krijg toch allemaal de kolere, ja toch? Laat ze lekker lullen, toch effe lekker zo. Dat is ook een single van mij.”

Beeld: Reni van Maren

