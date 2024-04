Connie Witteman maakt comeback als zangeres Vanessa

Vanessa is vrijdag 26 juli de hoofdact tijdens de opening van het festival Milkshake in de Amsterdamse Gashouder. Met het optreden maakt de zangeres na bijna twintig jaar haar comeback op een podium.

Vanessa, de naam die Connie Witteman als artiest gebruikte, werd in de jaren tachtig beroemd toen zij de nationale en internationale hitlijsten bestormde. Zij had hits met nummers als In The Heat Of The Night, Upside Down, Dynamite en Cheerio. Als actrice was zij in die periode onder meer te zien in de film De Boezemvriend van André van Duin. Ook poseerde Vanessa voor de Penthouse en de Playboy.

De nu 72-jarige zangeres kijkt uit naar haar terugkeer op het podium. “Al jaren krijg ik onwijs veel berichten op mijn dm van mijn volgers en fans of ik nog een keer het podium zal betreden”, vertelt ze. “Toen ik voor de zoveelste keer weer benaderd werd, dit keer door de organisatie van Milkshake, hoefde ik dan ook niet lang na te denken.”

Hokjesdenken

Voor de openingsavond zijn nog enkele kaarten beschikbaar. Het festival zelf, dat plaatsvindt op 27 en 28 juli, is helemaal uitverkocht. Het dancefestival, dat zich afzet tegen het hokjesdenken, is zeer populair onder queers en wordt gezien als een van de hoogtepunten van de festiviteiten rond Pride Amsterdam.