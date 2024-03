Concert Lenny Kuhr in Monster verplaatst

Het concert van Lenny Kuhr in Monster van vrijdagavond wordt verplaatst. De zangeres is ziek, laat Rob Frank, haar echtgenoot en manager, weten. Een nieuwe datum voor het optreden in Theater De Cultuurschuur in de Zuid-Hollandse plaats is nog niet bekend.

“Lenny is niet goed bij stem, dus daarom hebben we besloten het te verplaatsen”, zegt Frank.

Concert verstoord

De 74-jarige zangeres kwam afgelopen week in het nieuws omdat haar concert in het Brabantse Waalwijk zondag werd verstoord door pro-Palestijnse activisten. Daarom werden bij haar optreden dinsdag in Stadskanaal (Groningen) extra veiligheidsmaatregelen getroffen. Zo werd de kaartverkoop voortijdig stilgelegd om te voorkomen dat demonstranten kaartjes konden kopen. Ook was er extra beveiliging. Dit concert verliep zonder problemen. Bij het optreden in Monster, een kleinschalig concert, zouden volgens het theater ook extra controles zijn.