Componist en pianist Laurens van Rooyen (88) overleden

Componist en pianist Laurens van Rooyen is donderdag op 88-jarige leeftijd in zijn woning in Breukelen overleden. Dat meldt de voorzitter van zijn management, de Stichting Imaginary Landscapes, vrijdag mede namens de familie van Van Rooyen. De componist is “onverwacht” overleden, laat de stichting weten in een verklaring.

De pianist studeerde af aan het conservatorium van Utrecht, waar hij medestudent Herman van Veen ontmoette. In 1966 richtten ze samen het Harlekijn Muziektheater op, waar ze optraden met zelfgecomponeerde liedjes.

Van Rooyen componeerde vele pianostukken en schreef ook muziek voor films, zoals Een vrouw als Eva (1979), Lieve jongens (1980), Een vlucht regenwulpen (1981) en Eline Vere (1991). Hij bracht tientallen albums uit. Zijn bekendste nummers zijn Just a Simple Lovesong en Imaginary Landscapes, waarmee hij ook internationaal furore maakte.

Gevleugelde Vrienden

Ook vormde hij met onder anderen pianist Louis van Dijk en Pieter van Vollenhoven het gezelschap Gevleugelde Vrienden, met wie hij meer dan 45 keer optrad.

De afgelopen jaren gaf Van Rooyen vooral concerten op speciale evenementen, in theaters of in kastelen. Zo gaf hij elk jaar een serie zomerconcerten aan de Vecht in het Koetshuis op het landgoed de Zadelhoff in Breukelen. Komende zomer zou de 23e editie van de concertreeks plaatsvinden, staat op zijn website.

Benefietconcert op de planning

Voor vrijdagavond stond er nog een benefietconcert gepland met Van Rooyen in de Petrus en Pauluskerk in Soest om geld op te halen voor muziekinstrumenten voor de Bachschool Soest.

Beeld: ANP