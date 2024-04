Coldeweijer verliest tienduizenden volgers na nieuw juice-model

Yvonne Coldeweijer heeft inmiddels tienduizenden volgers verloren op haar Instagram-kanaal Life of Yvonne nadat ze donderdagavond in een video had bekendgemaakt niet meer voor een groot publiek te gaan juicen. Donderdag had de 37-jarige Coldeweijer voor 19.00 uur nog 842.000 volgers. Vrijdagochtend rond 09.45 uur waren dat er nog 798.000.

Coldeweijer kondigde ruim een week geleden aan donderdagavond groot nieuws te zullen delen. De roddelvlogster maakte bekend voortaan voor “een kleine, exclusieve club mensen” te gaan “juicen”. Voor 8,95 euro per maand kunnen mensen een abonnement nemen op een nieuw Instagram-kanaal van Coldeweijer. “Scoops staan voor je klaar”, zei Coldeweijer daarover.

Op haar account Life of Yvonne blijft Coldeweijer wel nog actief. Daar gaat ze updates geven over haar privéleven. Sinds de bekendmaking dat ze niet meer gratis voor een grote groep gaat juicen, heeft Coldeweijer dus tienduizenden volgers verloren.

Een nieuw Instagram-account van Coldeweijer, waar ze dus voor een kleine groep mensen gaat “juicen”, heeft inmiddels ruim 2200 volgers.

Beeld: Reni van Maren