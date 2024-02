Claudia de Breij vergelijkt haar publiek met ‘zaterdag in Ikea’

Claudia de Breij houdt ervan dat haar publiek uit “iedereen, van alle soorten en maten” bestaat, zoals een gemiddelde “zaterdag in Ikea”. Dat schrijft de cabaretière en zangeres op Threads naar aanleiding van verbazing die haar ten deel valt over een interview dat ze heeft gegeven aan De Telegraaf.

“Sommige mensen hier reageren verbaasd dat ik een interview geef aan De Telegraaf”, zegt ze. “Want ‘daar zit jouw publiek toch niet?’ Maar voor mij zit mijn publiek overal. Sterker, toen al mijn ooms en tantes nog leefden was mijn voorstelling pas gebeurd als het in de De Telegraaf had gestaan.”

“Vaak als ik in de zaal kijk denk ik: ‘Zaterdag in Ikea’. Iedereen, van alle soorten en maten is er. I love it”, schrijft ze verder op het sociale medium naar aanleiding van het interview. “Ik heb geen eigen parochie, ik hoor nergens bij, en iedereen mag bij mij.”

In het bewuste Telegraaf-interview gaat De Breij in op haar nieuwe voorstelling Wat als, waarmee ze haar rentree maakt op het podium nadat ze met een “kleine midlifecrisis” bijna een jaar lang thuis had gezeten. “Ik wilde alleen zijn, lekker boeken lezen en muziek luisteren; ik werd opeens weer het meisje dat ik vroeger was”, zegt ze. “Zelfs een rustige familieverjaardag voelde als een gigantische opgave.”